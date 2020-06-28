Заа о расизме: «Инстаграм больше не в радость темнокожим. Боюсь открывать директ, там может быть что угодно»

Хавбек «Кристал Пэлас» высказался о расизме на фоне поступивших ему угроз.

«Инстаграм больше не в радость темнокожим футболистам. Я не получаю удовольствия, потому что боюсь открывать директ. Ведь там может быть что угодно.

У меня даже нет твиттера на телефоне, потому что почти наверняка я получу в свой адрес какие-нибудь оскорбления, особенно после матчей. Такие вещи не ограничены ничем.

Тот 12-летний парень связался еще с тремя футболистами и оскорбил на почве расизма еще трех игроков в моей команде. Это ненормально.

Даже после того, как я сообщил об оскорблениях от 12-летнего мальчика, мне пришлось сообщить еще примерно о 50 учетных записях, с которых мне поступали ругательства. И это все после того, через что мне пришлось пройти.

Что происходит после блокировки учетной записи? Люди просто сразу создают новую. Я пытался заблокировать людей очень много раз, я искал в инстаграме возможность заблокировать их из-за дискриминации, но такой опции там нет.

Там есть причины, связанные с сексуальным насилием и другими аспектами, но ничего, что было бы связано с расистскими оскорблениями.

По-моему, что бы мы ни делали, где бы мы ни хотели зарегистрироваться, – везде нужна какая-то идентификация. Но почему все иначе в инстаграме? Почему все иначе в твиттере?

Всю свою жизнь я подвергался расистским оскорблениям, и я отнюдь не одинок в этом. Но прямо сейчас есть платформа, благодаря которой я могу попробовать что-то изменить, если это в моих силах» – сказал Заа.

Заа из «Кристал Пэлас» показал расистские угрозы из лички инстаграма. Полиция задержала 12-летнего (!) школьника