Морозов об «Амуре»: «Дегтярев – хоккейный человек, уверенно стоит на коньках. Он выразил поддержку клубу»

Теги Амур ФХР Алексей Морозов Александр Могильный КХЛ календарь Политика Михаил Дегтярев деньги Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о ситуации в «Амуре».

– «Амур» до сих пор не выплатил всю зарплату за прошлый сезон?

– Мы этого не скрываем. Все знают, какая сейчас ситуация в Хабаровске. Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев – хоккейный человек. Он входит в правление ФХР, уверенно стоит на коньках. К сожалению, мне пока не удалось с ним пообщаться. Но президент «Амура» Александр Могильный встречался с Михаилом Владимировичем.

ВРИО губернатора выразил полную поддержку клубу, а гарантийные письма в КХЛ были направлены еще в марте прошлым руководителем края. Нас заверили, что задолженность перед игроками будет погашена в ближайшее время, так что нет повода беспокоиться, что «Амур» не будет участвовать в новом сезоне.

В первых числах августа пройдет совет директоров, на котором мы окончательно определим состав участников. Все документы уже подготовлены. Как только утвердим состав участников, сразу опубликуем календарь.

Старались в этом году максимально снизить затраты команд на выездные серии. Надеюсь, что календарь будет понятен для болельщика, а клубы не будут надолго покидать родные края, – сказал функционер.

Помните депутата из ФХР, который перепутал финалы МЧМ (и хотел перекрасить Кремль в белый)? Путин отправил его рулить Хабаровским краем

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