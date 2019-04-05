Морозов об «Амуре»: «Дегтярев – хоккейный человек, уверенно стоит на коньках. Он выразил поддержку клубу»

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о ситуации в .

– «Амур» до сих пор не выплатил всю зарплату за прошлый сезон?

– Мы этого не скрываем. Все знают, какая сейчас ситуация в Хабаровске. Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев – хоккейный человек. Он входит в правление ФХР, уверенно стоит на коньках. К сожалению, мне пока не удалось с ним пообщаться. Но президент «Амура» встречался с Михаилом Владимировичем.

ВРИО губернатора выразил полную поддержку клубу, а гарантийные письма в КХЛ были направлены еще в марте прошлым руководителем края. Нас заверили, что задолженность перед игроками будет погашена в ближайшее время, так что нет повода беспокоиться, что «Амур» не будет участвовать в новом сезоне.

В первых числах августа пройдет совет директоров, на котором мы окончательно определим состав участников. Все документы уже подготовлены. Как только утвердим состав участников, сразу опубликуем календарь.

Старались в этом году максимально снизить затраты команд на выездные серии. Надеюсь, что календарь будет понятен для болельщика, а клубы не будут надолго покидать родные края, – сказал функционер.

Помните депутата из ФХР, который перепутал финалы МЧМ (и хотел перекрасить Кремль в белый)? Путин отправил его рулить Хабаровским краем