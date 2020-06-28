Нобель Арустамян: «В Кокорине заинтересована «Рома». Сегодня-завтра у Саши встреча с Ротенбергом»

Журналист Нобель Арустамян поделился информацией о клубах, проявляющих интерес к форварду «Сочи» , принадлежащему «Зениту».

«Как вы уже слышали, почти все наши топ-клубы проявляли интерес к Кокорину. Но его история выходит за рамки спорта и тесно связана с политическими нюансами. Именно они объясняют, почему Александра нет в , «Локомотиве» и в «Динамо».

При этом для самого Кокорина стоял выбор между Европой и Россией. И Саша изначально предпочитал заграницу. Какие варианты сейчас есть у Саши?

1. «Сочи». Прямо сейчас Кокорин в Сочи, и я знаю, что в ближайшее время (сегодня вечером или завтра) у него состоится предметный разговор с Борисом Ротенбергом. Президент «Сочи» хочет, чтобы форвард остался, и донес уже это до него. Теперь в деталях обсудит с игроком условия нового контракта и попытается убедить Александра остаться в городе-курорте.

2. . Только он может перехватить Кокорина, несмотря на политический фактор. В «Спартаке» есть по-настоящему мощная, независимая позиция владельца. Если Леонид Федун скажет: «Берем Кокорина», – он легко будет приобретен на страх и риск клуба. «Спартак» уже делал предложение Александру, этот вариант достаточно реален.

3. никогда не скрывал интереса к Кокорину. Он вполне мог заполучить нападающего – необходимо проявить волю (в том числе политическую) и убедить Сашу переехать в Казань.

Точно знаю: к Александру был интерес европейских клубов – на словах, в звонках, в эсэмэсках. И форвард прождал все лето и не подписывал ни с кем контракт в России в том числе потому, что ждал, когда этот интерес из Европы выльется в реальный оффер.

К Кокорину обращался тренер «Марселя» Виллаш-Боаш. В Александре сильно заинтересован Андре. Бумаги, впрочем, пока нет.

Зато бумага есть от «Галатасарая». Турки готовы подписать Кокорина, фигурирует зарплата в два миллиона евро. Уже несколько недель это предложение на столе у Саши. Впрочем, Турция явно не его мечта и уж точно не топовый европейский чемпионат.

На сто процентов знаю: в Кокорине всерьез заинтересована . Все упирается в нюансы: команда пролетела мимо Лиги чемпионов, свободных денег мало, клуб в предпродажной стадии, а тут малопредсказуемый русский, без паспорта ЕС, с зарплатой больше двух миллионов евро.

Кроме «Ромы» дельный интерес проявляли «Фиорентина» и «Наполи». Там тоже не дошло дело до официального предложения. Но были звонки, комплименты и общение», – написал Арустамян.