Глушаков не просил у «Спартака» зарплату в 1,5 млн евро. Идут предварительные переговоры (РБК)

Полузащитник не запрашивал у «Спартака» зарплату в 1,5 млн евро в год, сообщает РБК.

«Идут обычные предварительные переговоры. Ни о каких деньгах никто пока не говорил. Это дикая сумма», – сказал источник в клубе.

«Эта информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе «Спартака».

Источник, близкий к 33-летнему футболисту, сказал, что игрок ждет первого шага со стороны красно-белых. Сам Глушаков заинтересован в возвращении в «Спартак».

Глушаков выступал за с 2013 по 2019 год. В 2017-м полузащитник выиграл чемпионат и Суперкубок России в составе красно-белых.

В сентябре 2018 года у хавбека произошел конфликт с главным тренером Массимо Каррерой, он был переведен в дубль.