29-30 июля Совет Международной федерации легкой атлетики обсудит санкции в отношении ВФЛА

29 и 30 июля в формате видеоконференции пройдет заседание Совета Международной федерации легкой атлетики (World Athletics), где будет обсуждаться ситуация с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).

На предыдущем заседании, которое прошло в марте этого года, Совет принял решение оштрафовать ВФЛА на 5 млн долларов (плюс 5 млн условно) за допинговые нарушения, и в частности за махинации с документами в деле прыгуна в высоту .

Кроме того, российская сторона должна была возместить World Athletics затраты в размере 1,31 млн долларов на проведение допинговых расследований.

Оба штрафа ВФЛА должна была выплатить до 1 июля 2020-го, но не сделала этого.

Сейчас российские спортсмены могут потерять возможность выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе. 2 июля World Athletics приостановила деятельность рабочей группы по восстановлению ВФЛА под руководством .

Совет World Athletics на заседании 29-30 июля обсудит ситуацию с , а также возможные санкции в отношении России.

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