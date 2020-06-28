Гайч перешел в ЦСКА. «Сан-Лоренсо» получит 9,5 млн долларов (Mundo Azulgrana)

Сайт Mundo Azulgrana, освещающий темы, связанные с , представил информацию о переходе форварда в ЦСКА.

Как сообщается, 21-летний нападающий уже стал игроком московской команды. Все документы были оформлены и подписаны в эту среду, 29 июля.

Mundo Azulgrana приводит сумму трансферной компенсации в долларах, отмечая, что «Сан-Лоренсо» получит за футболиста 9,5 миллиона.

Контракт аргентинца с ЦСКА рассчитан на 5 лет. В нем прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.

Отмечается, что за «Сан-Лоренсо» закреплено право получить 20 процентов от суммы возможной перепродажи игрока в будущем. Значительная часть трансферной компенсации будет переведена аргентинскому клубу уже этим летом, а остаток – в следующем году.

Нападающий прошел тест на коронавирус. Результат будет известен в четверг. Если не возникнет проблем, футболист сможет отправиться в Россию.

Ожидается, что перелет форварда в Москву случится в первых числах августа. Тогда латиноамериканец пройдет полноценный медосмотр, и состоится презентация нападающего в качестве игрока .