Уверенность «МЮ» в успехе сделки по Санчо растет. Официальных предложений клуб еще не делал

Полузащитник дортмундской «Боруссии» может перейти в .

Как пишет Sky Sports, уверенность английского клуба в успехе сделки растет. Отмечается, что обсуждается стоимость игрока, а также структура выплат. По информации источника, в «Юнайтед» не считают, что договориться с Санчо по личному контракту будет сложно.

«Боруссия» хочет получить около 120 миллионов евро (100 млн евро – одним платежом), однако «Юнайтед» не намерен платить столько из-за последствий пандемии коронавируса.

«Юнайтед» пока не делал официальных предложений о трансфере 20-летнего хавбека, и в то же время «МЮ» – единственный клуб, официально контактировавший с «Боруссией» по поводу Санчо.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» требует за Санчо 120 млн евро и не намерена обсуждать с потенциальным покупателем снижение цены. Сделка должна быть завершена до 10 августа, когда начнется тренировочный сбор .

Срок действующего соглашения между англичанином и «шварцгельбен» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне Санчо провел за «Боруссию» 32 матча в Бундеслиге, забил 17 мячей и сделал 16 голевых передач.