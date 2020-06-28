Роналду отстает от Иммобиле на 4 гола за тур до конца Серии А. Последний матч «Юве» – с «Ромой»

Форвард Криштиану Роналду не сумел забить за «Ювентус» в матче 37-го тура Серии А против «Кальяри» (0:2).
Перед заключительным туром чемпионата Италии в гонке бомбардиров он, имея в активе 31 гол, отстает от нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле на 4 мяча. Игрок римлян поразил ворота «Брешии» (2:0) в этом туре и обогнал форварда «Баварии» Роберта Левандовского в споре за «Золотую бутсу».
В последней игре сезона команда Роналду сыграет дома с «Ромой», а клуб Иммобиле встретится в гостях с «Наполи».
Подробнее со статистикой португальца можно ознакомиться здесь, с показателями итальянца – тут.