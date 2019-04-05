Контрольные матчи НХЛ. «Вашингтон» играет с «Каролиной», «Рейнджерс» – «Айлендерс», «Тампа» забила 5 голов «Флориде»

Клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона.

разгромила (5:0) в контрольной игре, сыграет с «Каролиной», – против «Айлендерс».

Квалификация Кубка Стэнли стартует 1 августа.

Контрольные матчи

Флорида – Тампа-Бэй – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

0:1 – 13 Пойнт (Палат, Кучеров)

0:2 – 19 Пойнт (Шаттенкирк)

0:3 – 21 Кучеров (Сергачев, Пойнт), ГБ

0:4 – 25 Шенн (Палат, Гурде)

0:5 – 49 Кучеров (Пойнт, Палат)

Вратари: Бобровский (29/34) – Василевский (26/26)

Миннесота – Колорадо – 2:3 (2:2, 0:1, третий период)

0:1 – 2 Донской (Наместников, Джонсон)

1:1 – 3 Дамба (Стаал, Хант), ГБ

1:2 – 4 Маккиннон (Ландескуг, Задоров)

2:2 – 14 Стаал (Соуси, Паризе)

2:3 – 24 Ландескуг (Макар, Рантанен), ГБ

Вратари: Стэлок – Грубауэр

Вашингтон – Каролина – 2:1 (2:1, второй период)

1:0 – 8 Овечкин (Оши)

1:1 – 9 Трочек (Гардинер)

2:1 – 10 Кузнецов (Овечкин, Орлов)

Вратари: Холтби – Мразек

Чикаго – Сент-Луис – 01:30

Рейнджерс – Айлендерс – 03:00

Виннипег – Ванкувер – 05:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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