Контрольные матчи НХЛ. «Вашингтон» играет с «Каролиной», «Рейнджерс» – «Айлендерс», «Тампа» забила 5 голов «Флориде»

Клубы НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.
«Тампа» разгромила «Флориду» (5:0) в контрольной игре, «Вашингтон» сыграет с «Каролиной», «Рейнджерс» – против «Айлендерс».
Квалификация Кубка Стэнли стартует 1 августа.
Контрольные матчи
Флорида – Тампа-Бэй – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
0:1 – 13 Пойнт (Палат, Кучеров)
0:2 – 19 Пойнт (Шаттенкирк)
0:3 – 21 Кучеров (Сергачев, Пойнт), ГБ
0:4 – 25 Шенн (Палат, Гурде)
0:5 – 49 Кучеров (Пойнт, Палат)
Вратари: Бобровский (29/34) – Василевский (26/26)
Миннесота – Колорадо – 2:3 (2:2, 0:1, третий период)
0:1 – 2 Донской (Наместников, Джонсон)
1:1 – 3 Дамба (Стаал, Хант), ГБ
1:2 – 4 Маккиннон (Ландескуг, Задоров)
2:2 – 14 Стаал (Соуси, Паризе)
2:3 – 24 Ландескуг (Макар, Рантанен), ГБ
Вратари: Стэлок – Грубауэр
Вашингтон – Каролина – 2:1 (2:1, второй период)
1:0 – 8 Овечкин (Оши)
1:1 – 9 Трочек (Гардинер)
2:1 – 10 Кузнецов (Овечкин, Орлов)
Вратари: Холтби – Мразек
Чикаго – Сент-Луис – 01:30
Рейнджерс – Айлендерс – 03:00
Виннипег – Ванкувер – 05:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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