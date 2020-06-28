«Зенит» объявил об уходе Смольникова

официально сообщил о том, что защитник Игорь Смольников ушел из клуба.

«Сине-бело-голубые благодарят за самоотверженность на протяжении всех семи лет в «Зените» и желают успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

31-летний игрок выступал за «Зенит» с 2013 года. За петербуржцев Смольников провел 198 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 результативных передачи. Вместе с «Зенитом» стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Ранее стало известно, что Смольников продолжит карьеру в «Краснодаре».

Также «Зенит» покинул полузащитник Олег Шатов.