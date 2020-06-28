Жозе Моуринью: «Бруну доказал, что входит в число лучших пенальтистов мира, ведь он бил около 20 раз»

Главный тренер Жозе Моуринью пошутил над хавбеком .

«Бруну пришел и находился в отличной форме. Он очень хорошо играл, улучшил выступления «Юнайтед», а также доказал, что является отличным пенальтистом, одним из лучших в мире в этом компоненте, ведь он пробил их около двадцати», – сказал Моуринью в интервью Record.

Напомним, в матче 38-го тура против «Лестера» (2:0) «Манчестер Юнайтед» пробил 14-й пенальти в сезоне, что стало рекордом чемпионата Англии.

Фернандеш присоединился к «Юнайтед» зимой. Португалец провел за клуб 14 матчей в Премьер-лиге, забил 8 мячей (4 – с пенальти) и сделал 7 голевых передач.

Жозе Моуринью: «Все знают, что «МЮ» повезло больше одного раза. У других такой удачи не было»