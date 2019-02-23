В ЦИК отправлен запрос о проверке возможного двойного гражданства Родниной

В Центральную избирательную комиссию РФ отправлено обращение о проверке на наличие иностранного гражданства у трехкратной олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Ирины Родниной.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршбу.

Ранее депутат от КПРФ Денис Парфенова отправил запрос в администрацию президента о проверке двойного гражданства у 14 депутатов, среди них — Александр Жуков, , а также Отари Аршба, который возглавляет комиссию по вопросам депутатской этики.

«Обращение за двумя подписями – Василия Пискарева и моей. Сколько и кого по этому поводу будет проверять ЦИК – мне не известно. Речь идет о депутатах, о которых в прессе говорится и о которых сказал депутат Парфенов.

В том числе среди «имеющих двойное-тройное гражданство» – и я, ваш покорный слуга, и Жуков, и Фетисов, и Роднина, и много других», – отметил Аршба, говоря о заявлениях депутата Парфенова.

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