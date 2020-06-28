Иванович ушел из «Зенита»

объявил об уходе защитника .

«Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении петербуржцев.

36-летний серб перешел в «Зенит» из «Челси» в феврале 2017 года. Он провел за клуб 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.

Вместе с «Зенитом» он дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

Сообщалось, что Иванович может продолжить карьеру в «Эвертоне».

Ранее «Зенит» объявил об уходе Олега Шатова и Игоря Смольникова.

Я счастлив, что Иванович отдал России 5 лет. У нас почти не бывает игроков его уровня