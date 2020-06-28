«Локо» держит в уме игру вторым составом за Суперкубок. 7 матчей за 21 день – перебор». Мещеряков о календаре

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России календарь Анатолий Мещеряков Чемпионат.com Футбол

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков допустил возможность выступления вторым составом в матче за Олимп Суперкубок России против «Зенита».

«Календарь, мягко говоря, странный. На мой взгляд, семь игр за 21 день, с учетом Суперкубка, – это явный перебор.

Мы, конечно, будем готовиться к этой игре, но последующий график матчей точно не располагает к хорошей игре, плюс существует вероятность травм.

Календарь волей-неволей подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом.

Безусловно, Суперкубок – важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр», – отметил Мещеряков.

Игра за Олимп Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени.

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