«Локо» держит в уме игру вторым составом за Суперкубок. 7 матчей за 21 день – перебор». Мещеряков о календаре

Председатель совета директоров допустил возможность выступления вторым составом в матче за Олимп Суперкубок России против .

«Календарь, мягко говоря, странный. На мой взгляд, семь игр за 21 день, с учетом Суперкубка, – это явный перебор.

Мы, конечно, будем готовиться к этой игре, но последующий график матчей точно не располагает к хорошей игре, плюс существует вероятность травм.

Календарь волей-неволей подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом.

Безусловно, Суперкубок – важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр», – отметил Мещеряков.

Игра за состоится 7 августа на «ВЭБ Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени.