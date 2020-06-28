«Краснодар» подписал со Смольниковым контракт по схеме «2+1»

Бывший защитник «Зенита» вернулся в .

Как сообщает пресс-служба клуба, 31-летний защитник подписал с «Краснодаром» контракт по схеме «2+1». Соглашение начнет действовать 1 августа.

Смольников будет играть за «Краснодар» под 28-м номером.

Напомним, что Смольников покинул «Зенит», за который выступал с 2013 года. Ранее защитник уже играл в «Краснодаре»: там он выступал с 2012 по 2013 год.

В сезоне-2019/20 Смольников провел за «Зенит» 12 матчей в и сделал одну голевую передачу.

Фото: сайт «Краснодара»