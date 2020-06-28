Иммобиле обогнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу», забив 35 голов в Серии А

Форвард забил в матче 37-го тура Серии А с «Брешией» (2:0).

Теперь на счету нападающего 35 голов в 36 играх чемпионата Италии. Он обогнал в споре за «Золотую бутсу» форварда «Баварии» Роберта Левандовского, у которого 34 гола в 31 матче.

Поляк уже не сможет улучшить свои показатели, поскольку сезон Бундеслиги окончен. Таким образом, Левандовски не получит «Золотую бутсу».

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«Золотая бутса»-2020 – полный провал. Левандовски пострадает из-за разной трактовки пенальти в Бундеслиге и Серии А