Иммобиле обогнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу», забив 35 голов в Серии А

Теги Бавария Лацио бундеслига Германия серия А Италия Золотая бутса Роберт Левандовски Чиро Иммобиле Футбол

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле забил в матче 37-го тура Серии А с «Брешией» (2:0).

Теперь на счету нападающего 35 голов в 36 играх чемпионата Италии. Он обогнал в споре за «Золотую бутсу» форварда «Баварии» Роберта Левандовского, у которого 34 гола в 31 матче.

Поляк уже не сможет улучшить свои показатели, поскольку сезон Бундеслиги окончен. Таким образом, Левандовски не получит «Золотую бутсу».

Подробнее со статистикой Иммобиле можно ознакомиться здесь.

«Золотая бутса»-2020 – полный провал. Левандовски пострадает из-за разной трактовки пенальти в Бундеслиге и Серии А

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