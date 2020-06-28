Шатов ушел из «Зенита»

объявил об уходе полузащитника .

Срок контракта 30-летнего игрока истек, соглашение не стали продлевать.

«Сине-бело-голубые благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы «Зенита» и желают успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Шатов перешел в «Зенит» в 2013 году. Он провел 202 матча за петербуржцев, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» игрок стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Статистику игрока можно найти здесь.