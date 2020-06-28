«Не простили выход в РПЛ, наверное». Экс-гендиректор «Химок» об увольнении

Бывший гендиректор «Химок» Василий Иванов рассказал о своем увольнении.

Вместо него на пост был назначен депутат Александр Зайцев.

«Вчера днем ко мне пришли начальник управления спорта и еще несколько человек. Они вручили мне приказ об увольнении, ничего не объяснили. Никто меня не благодарил, я ничего не понял. Таким образом меня вчера уволили.

Подумал сначала, что это недоразумение. Терюшков сказал, что разберется, сегодня он мне набрал и сказал, что Волошин (глава городского округа Химки – Sports.ru) против меня. Поэтому никакого обоюдного решения нет. В спортивной составляющей я не остаюсь.

Наверное, они не смогли простить мне выход в РПЛ», – сказал Иванов.

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