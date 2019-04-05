Максим Сушинский: «У Еронко нет уважения в «Авангарде». С ним всегда будут говорить как с дилетантом»

Бывший президент «Авангарда» вновь высказался о назначении журналиста на пост ассистента генерального менеджера клуба.

– На прошлой неделе широко обсуждалась в соцсетях одна из ваших свежих цитат о том, что клубом управляет корреспондент. Вы совсем не верите в то, что Игорь Еронко и любой другой человек без опыта игры в хоккей способен справиться с этой работой?

– Считаю, что не может человек, который даже не умеет кататься на коньках, объяснить Емелину, как ему играть в хоккей (смеется). У него нет статуса и уважения в команде. И никогда не будет, потому что такое тяжело завоевать. С ним всегда будут разговаривать как с дилетантом.

Очень странно слышать, когда мне говорят, что не тот профессионал, кто понимает в хоккее, а тот, кто его много смотрит. Еронко много смотрит хоккей, поэтому он профессионал? Тогда можно с трибуны взять любого зрителя, не пропускающего ни одной игры. И он будет менеджером.

– Вы думаете, именно Игорь будет объяснять Емелину, как играть в хоккей?

– Я здесь образно упомянул Емелина. Но если Еронко – ассистент генерального менеджера, то он всегда должен быть при команде. Я по-другому эту должность не представляю, – заявил Сушинский.

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