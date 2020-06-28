Члены «Барсы» хотят объявить вотум недоверия Бартомеу. Им нужно более 100 000 голосов

Члены «Барселоны» намерены объявить вотум недоверия президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу и совету директоров.

Как сообщает ESPN, группа под названием Cor Blaugrana, включающая представителей разных сообществ болельщиков «Барсы», настаивает на безотлагательных переменах, поскольку крайне недовольна действиями руководства клуба.

После официального оформления инициативы Cor Blaugrana понадобится за 14 рабочих дней собрать подписи 15 процентов членов клуба, то есть около 17 000 подписей. Затем вопрос о недоверии будет в форме референдума поставлен перед всеми членами клуба.

Для того, чтобы были назначены внеочередные выборы, понадобится согласие свыше 101 000 из 154 000 членов (сосьос) «Барселоны».

Представители движения отмечают, что, несмотря на ряд факторов, затрудняющих сбор подписей (проведение матчей без зрителей, пандемия коронавируса, запланированные выборы в следующем году), у них нет выбора – действия руководства «недопустимы».

уходить в отставку не намерен.

Очередные выборы президента «Барселоны» должны состояться летом 2021 года. Участвовать в них намерены экс-президенты и , а также бизнесмен Виктор Фонт.