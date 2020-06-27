Haвальный поддержал политика Яшина, осудившего уголовное преследование фанатов «Спартака»

Глава муниципального округа Красносельский и болельщик «Спартака» Илья Яшин опубликовал видео об уголовном преследовании фанатов красно-белых.

Полиция задержала около 70 фанатов «Спартака» после фаер-шоу, которое болельщики устроили перед отъездом команды на матч 23-го тура с тульским «Арсеналом».

Сообщалось, что в ходе обысков фанатам угрожали реальными сроками, ссылаясь на вторую часть 213-й статьи УК РФ. По ней болельщикам может грозить до 7 лет лишения свободы.

«До 70 человек рискуют оказаться за решеткой. Решение, судя по всему, принималось на довольно высоком уровне, а за уголовным делом явно торчат уши руководства управления МВД по противодействию экстремизму.

Сейчас мы наблюдаем новый этап давления на фанатов. Среди футбольных болельщиков сегодня хватает тех, кто недоволен политикой властей. И полиция превентивно оказывает на них давление, просто чтобы боялись.

Я убежден – да и всем это очевидно – что уголовное дело против фанатов «Спартака» сфабриковано с первой до последней страницы и не имеет ничего общего с законом.

Я хочу обратить на это дело внимание журналистов, правозащитников, независимых депутатов. Давайте установим гражданский контроль над уголовным преследованием фанатов «Спартака», – заявил Яшин.

Яшина поддержал политик .

«Яшин поднял совершенно правильную тему», – написал Навальный в твиттере.

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