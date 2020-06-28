Кокорин подпишет со «Спартаком» контракт по схеме «3+1» (Максим Алланазаров)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Кокорин Сочи Футбол

Нападающий Александр Кокорин близок к переходу в «Спартак».

Как сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров, 29-летний россиянин подпишет с красно-белыми контракт по схеме «3+1».

Ранее стало известно, что Кокорин может завтра подписать контракт со «Спартаком». Напомним, он хочет заработать 10 млн евро за три года.

Нападающий, права на которого до последнего времени принадлежали «Зениту», забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах РПЛ, выступая в аренде в «Сочи». Его статистика – здесь.

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