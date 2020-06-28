Глушаков запросил у «Спартака» зарплату в 1,5 млн евро (Mash)

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков намерен покинуть клуб.

33-летний игрок хочет вернуться в Москву и уже уведомил грозненцев о желании перейти в «Спартак» или «Динамо».

По информации телеграм-канала Mash, футболист ведет переговоры с красно-белыми. Глушаков запросил зарплату в 1,5 млн евро в год. «Динамо» же пока отказало футболисту.

Отмечается, что Глушаков хочет перейти в московский клуб из-за того, что он со своей девушкой, полузащитницей сборной России и ЦСКА Ксенией Коваленко живет с Москве.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 2017-м полузащитник выиграл чемпионат и Суперкубок России в составе красно-белых.

В сентябре 2018 года у хавбека произошел конфликт с главным тренером Массимо Каррерой, он был переведен в дубль.

После ухода итальянца Глушаков вернулся в основу «Спартака» и регулярно подвергался критике и оскорблениям со стороны болельщиков клуба.

В завершившемся сезоне РПЛ Глушаков провел 24 матча и забил 4 мяча.

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