ЦСКА сделает новое предложение по Карраскалю. «Ривер» хотел 8,5 млн евро

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Хорхе Карраскаль Футбол

ЦСКА не прекращает попытки приобретения полузащитника Хорхе Карраскаля, выступающего за «Ривер Плейт».

По информации ESPN, московский клуб не отказался от 22-летнего колумбийца и намерен сделать новое предложение о трансфере.

Напомним, ЦСКА предложил за Карраскаля 7 млн евро, однако «Ривер» отказал, потребовав 8,5 млн евро. После этого, как сообщалось, ЦСКА вышел из переговоров.

В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины полузащитник провел 8 матчей и забил 2 мяча. Его статистику можно изучить здесь.

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