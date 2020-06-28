ЦСКА сделает новое предложение по Карраскалю. «Ривер» хотел 8,5 млн евро

не прекращает попытки приобретения полузащитника , выступающего за .

По информации ESPN, московский клуб не отказался от 22-летнего колумбийца и намерен сделать новое предложение о трансфере.

Напомним, ЦСКА предложил за Карраскаля 7 млн евро, однако «Ривер» отказал, потребовав 8,5 млн евро. После этого, как сообщалось, ЦСКА вышел из переговоров.

В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины полузащитник провел 8 матчей и забил 2 мяча. Его статистику можно изучить здесь.