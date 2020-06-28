Депутат Госдумы направил в Генпрокуратуру запрос о проверке работы судей на матчах «Спартака» и других клубов

Депутат Государственной думы Александр Василенко направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ по поводу работы арбитров на матчах «Спартака» в РПЛ.

Как пишет Василенко, он получает сообщения избирателей, взволнованных нынешним положением вещей. Так, депутат указал, что «на судей РПЛ оказывают давление криминальные структуры, которые делают ставки через букмекерские конторы на территории Украины и стран Прибалтики».

Как пишет депутат, спорные ситуации случались во всех без исключения матчах «Спартака» после рестарта сезона.

В обращении, помимо описания общей ситуации с судейством, указаны и конкретные подозрительные матчи: «Ростов» – «Краснодар», а также игра «Спартак» – «Локомотив» и матч «Спартак» – «Тамбов», который проводился без системы ВАР.

Как пишет журналист Иван Карпов, Василенко – друг владельца «Спартака» Леонида Федуна, они вместе приходили в «Лукойл».

Фото: телеграм «Криминальная Россия»

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