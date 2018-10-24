Хабиб: «В октябре – Гэтжи, в апреле – Сен-Пьер»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в комментариях под постом Джо Рогана заявил о ближайших планах.

«В октябре – Гэтжи, в апреле – Сен-Пьер», – написал Хабиб.

Ранее президент промоушена Дэйна Уайт заявил, что открыт для переговором о последнем бое Нурмагомедова против Сен-Пьера. Предполагается, что Хабиб завершит карьеру после рекорда 30-0. На данный момент в активе российского бойца 28 побед.

Бой Нурмагомедов – Гэтжи пройдет 24 октября на UFC 254.

Бой Волков – Харрис может пройти в со-главном событии UFC 254, где подерутся Хабиб и Гэтжи

Жорж Сен-Пьер: «Бой с Хабибом? Черт, только я думал, что мне станет поспокойнее»