«Чикаго» запретил носить индейские шапки болельщикам

«Чикаго» выступил с заявлением, в котором клуб запретил болельщикам носить «индейские» головные уборы на домашних играх.
Решение последовало в результате переговоров с коренными народами Америки.
Таким образом, после возвращения болельщиков на трибуны United Center они не смогут использовать атрибут команды – «индейские» головные уборы из перьев.
«Эти символы являются священными, традиционно предназначенными для лидеров, которые заслужили уважение в своем племени.
Их не следует обобщать, использовать в качестве уборов для повседневного ношения», – сообщили в «Блэкхокс».
«Чикаго» не планирует менять название и логотип с индейцем на фоне событий в США