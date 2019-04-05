«Чикаго» запретил носить индейские шапки болельщикам

выступил с заявлением, в котором клуб запретил носить «индейские» головные уборы на домашних играх.

Решение последовало в результате переговоров с коренными народами Америки.

Таким образом, после возвращения болельщиков на трибуны они не смогут использовать атрибут команды – «индейские» головные уборы из перьев.

«Эти символы являются священными, традиционно предназначенными для лидеров, которые заслужили уважение в своем племени.

Их не следует обобщать, использовать в качестве уборов для повседневного ношения», – сообщили в «Блэкхокс».

«Чикаго» не планирует менять название и логотип с индейцем на фоне событий в США