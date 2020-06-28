«Локомотив» готов предложить Крицюку контракт на 600 тысяч евро в год

Бывший вратарь «Краснодара» может продолжить карьеру в .

Московский клуб готов предложить 29-летнему россиянину контракт с зарплатой 600 тысяч евро в год, сообщает журналист «РБ-Спорт» Сергей Егоров. Отмечается, что Крицюк пока не согласился на переход.

Напомним, голкипер находится в статусе свободного агента. «Краснодар» досрочно расторг с ним контракт по обоюдному согласию сторон (срок действия соглашения истекал 31 июля, но футболист покинул клуб на десять дней раньше).

Как сообщалось ранее, Крицюк может продолжить карьеру в «Бешикташе».

Также стало известно, что генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе отправил вратаря клуба Никиту Медведева в «Казанку».

Подробную статистику голкипера, выступавшего за «Краснодар» с 2016 года, можно изучить здесь.