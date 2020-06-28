Журналист Kicker Хеннеке: «Держится слух, что Санчо предпочтет «Ливерпуль» «МЮ» из-за шансов на титул»

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Журналист Kicker Томас Хеннеке прокомментировал информацию о возможном переезде хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в АПЛ.

«Держится слух, что 20-летний футболист предпочел бы перейти в «Ливерпуль», а не в «Манчестер Юнайтед», поскольку там выше шансы завоевать титул», – отметил Хеннеке.

Также журналист сообщил, что немецкий клуб намерен получить 120 миллионов евро за Санчо и не готов обсуждать снижение цены с «МЮ».

Уверенность «МЮ» в успехе сделки по Санчо растет. Официальных предложений клуб еще не делал

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