Спортивная школа Братска убрала имя Зубкова из названия. МОК лишил бобслеиста медалей Сочи-2014 из-за допинговых махинаций

Спортивная школа олимпийского резерва Братска больше не носит имя бывшего российского бобслеиста Александра Зубкова.

С 30 марта 2016 года учебное заведение родного города Зубкова носило его имя. Но 16 июля 2020-го СШОР вернула прежнее название – «Олимп».

«Это решение коллектива спортивной школы. В министерство поступил протокол собрания сотрудников, в котором они просили изменить название.

В целом, действия коллектива понятны. Александр Зубков был дисквалифицирован из-за допингового скандала Международным олимпийским комитетом, и использовать его имя в названии спортивной школы не совсем уместно», – сообщили в Минспорта Иркутской области.

На Олимпиаде-2014 Зубков завоевал две золотые медали, но позднее лишил его наград за причастность к допинговым махинациям. Однако в 2018 году Мосгорсуд принял решение, что Зубков с юридической точки зрения остается олимпийским чемпионом на территории России.

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