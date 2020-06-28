Кокорин может остаться в «Сочи» – это наиболее вероятный вариант («СЭ»)

Нападающий Александр Кокорин может остаться в «Сочи», сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, такой вариант развития событий является наиболее вероятным. Сейчас Кокорин находится в расположении южан, поскольку арендное соглашение между «Зенитом» и «Сочи» действует до 31 июля.
Однако вариант с «Зенитом» также не исключен.
Сообщается, что «Локомотив» отказался от подписания Кокорина по «футбольно-политическим», а не по финансовым причинам. Неизвестно, насколько этот фактор способен повлиять на «Спартак», который предложил футболисту 3-летний контракт.
Ранее владелец и президент «Сочи» Борис Ротенберг допустил, что Кокорин может остаться в клубе.
Нападающий забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах РПЛ, выступая в аренде в «Сочи». Его статистика – здесь.
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