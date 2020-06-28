Кокорин может остаться в «Сочи» – это наиболее вероятный вариант («СЭ»)

Нападающий Александр Кокорин может остаться в «Сочи», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, такой вариант развития событий является наиболее вероятным. Сейчас Кокорин находится в расположении южан, поскольку арендное соглашение между «Зенитом» и «Сочи» действует до 31 июля.

Однако вариант с также не исключен.

Сообщается, что отказался от подписания Кокорина по «футбольно-политическим», а не по финансовым причинам. Неизвестно, насколько этот фактор способен повлиять на , который предложил футболисту 3-летний контракт.

Ранее владелец и президент «Сочи» Борис Ротенберг допустил, что Кокорин может остаться в клубе.

Нападающий забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах , выступая в аренде в «Сочи». Его статистика – здесь.

Владимир Федотов: «Кокорин тренируется с «Сочи». Я рассчитываю на него в следующем сезоне»