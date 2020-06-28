«Локомотив» подпишет вингера «Бордо» Камано за 7 млн евро (Sport24)

Вингер «Бордо» в скором времени станет игроком , сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.

Переход 24-летнего футболиста был одобрен трансферным комитетом железнодорожников. Сумма сделки составит около 7 миллионов евро.

В ближайшее время Камано должен подписать 4-летний контракт.

В феврале игрок сборной Гвинеи отказался переходить в «Краснодар», который был готов арендовать его с правом выкупа за 8 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Камано провел за 11 матчей в Лиге 1, забил один мяч и сделал один ассист.