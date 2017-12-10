«Мы не можем пропустить еще один сезон из-за действий руководства ВФЛА». Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к комиссии спортсменов World Athletics

Теги бег сборная России сборная России жен прыжки в высоту прыжки с шестом ВФЛА World Athletics (IAAF) Сергей Шубенков Мария Ласицкене (Кучина) Анжелика Сидорова Легкая атлетика

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков накануне заседания Совета Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) в открытом письме обратились к представителям комиссии спортсменов организации. 

«Вы наверняка знаете, что завтра состоится заседание Совета World Athletics, где будет обсуждаться ситуация с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).

Мы уже обращались к вам в январе, и наша просьба о помощи все еще остается актуальной – на сегодняшний день процедура предоставления нейтрального статуса российским спортсменам по-прежнему приостановлена на неопределенный срок.

Мы уже пропустили зимний сезон, и мы просим вашей поддержки. 

Мы действующие спортсмены, мы полностью открыты для сотрудничества и честно выполняем свои обязанности. Мы не можем пропустить еще один международный сезон из-за некорректных действий руководства ВФЛА», – говорится в обращении. 

29-30 июля Совет Международной федерации легкой атлетики обсудит санкции в отношении ВФЛА

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