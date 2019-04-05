Морозов подтвердил перевод «Торпедо» на Восток: «Мы не «футболим», а смотрим, чтобы клубам было удобно»

Президент КХЛ Алексей Морозов в рамках интервью поделился информацией о .

– Клуб, который будет переведен в Восточную конференцию, – это «Торпедо»?

– Да.

– В связи с чем это сделано? Уравнять составы конференции – это одно, но тут все выглядит так, что «Торпедо» в очередной раз просто «отфутболили» на Восток.

– Мы не «футболим», а подходим к ситуации с точки зрения логики. Наш приоритет – уменьшение финансовых затрат на перелеты и логистику выездных матчей в целом. Смотрим, чтобы клубам было удобно передвигаться.

У нас все сыграют между собой, но дополнительные матчи будут доигрываться внутри своих конференций. «Торпедо» находится в такой логистической ситуации по стране, что им на Востоке тоже комфортно. Мы вместе с ними просчитывали этот вопрос.

Есть точки, куда нижегородцам добираться проще, и это несет меньше финансовых затрат. У клубов в нынешних условиях и так могут возникнуть сложности с финансированием, поэтому мы стараемся сократить расходы на логистику.

– В «Торпедо» с вашей логикой согласились?

– Никаких возражений не было. Когда мы все посмотрели по системе, то все логически было выстроено, – ответил функционер.