Кокорин завтра подпишет 3-летний контракт со «Спартаком» (Иван Карпов)

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Кокорин Шамиль Газизов Сочи Футбол

Нападающий Александр Кокорин перейдет в «Спартак», утверждает журналист Metaratings.ru Иван Карпов.

По информации источника, завтра 29-летний россиянин подпишет со «Спартаком» контракт на 3 года.

Сообщается, что неделю назад Кокорин общался с гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым, который и убедил его присоединиться к московскому клубу.

Напомним, Кокорин требовал 3-летний контракт и хотел получить по нему как минимум 10 млн евро.

Ранее стало известно, что от подписания Кокорина отказался «Локомотив». Также сообщалось, что «Сочи» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры российского форварда.

Нападающий забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах РПЛ, выступая в аренде в «Сочи». Его статистика – здесь

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