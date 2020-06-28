Кокорин завтра подпишет 3-летний контракт со «Спартаком» (Иван Карпов)

Нападающий Александр Кокорин перейдет в , утверждает журналист Metaratings.ru Иван Карпов.

По информации источника, завтра 29-летний россиянин подпишет со «Спартаком» контракт на 3 года.

Сообщается, что неделю назад Кокорин общался с гендиректором «Спартака» , который и убедил его присоединиться к московскому клубу.

Напомним, Кокорин требовал 3-летний контракт и хотел получить по нему как минимум 10 млн евро.

Ранее стало известно, что от подписания Кокорина отказался . Также сообщалось, что «Сочи» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры российского форварда.

Нападающий забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах РПЛ, выступая в аренде в «Сочи». Его статистика – здесь.