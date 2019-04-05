Панарин признан самым ценным игроком «Рейнджерс». 28 лет назад Мессье добился этого в первом сезоне

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Нападающий Артемий Панарин признан «Рейнджерс» самым ценным игроком сезона НХЛ.

В голосовании принимали участие представители пресс-службы клуба из Нью-Йорка. Награда вручается хоккеистам команды ежегодно с сезона-1941/42.

При этом россиянин выиграл приз в первом же сезоне в «Рейнджерс» – такого результата в последний раз добился Марк Мессье в сезоне-1991/92.

В чемпионате НХЛ Панарин набрал 95 (32+63) очков при полезности «+36» в 69 матчах.

Ранее форвард также был номинирован на награду «Харт Трофи» – приз самому ценному игроку регулярки в лиге.

Главное событие русского сезона НХЛ – Панарин претендует на MVP. Разбираемся, получит ли он приз

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