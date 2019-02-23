Ирина Слуцкая: «На чемпионате мира-2001 я была единственной, у кого остановилась музыка. Что же это было: случайность или нет?»

Двукратный призер Олимпийских игр в фигурном катании рассказала, как на чемпионате мира-2001 во время ее выступления выключилась музыка.

«В 2001 году на чемпионате мира в Канаде я вышла, подготовилась и начала движение. Но вдруг у меня выключилась музыка. Такое бывает крайне редко, но вот случилось.

Это очень тяжело. Вы можете увидеть мои эмоции на видео.Ты настраиваешься морально, готовишься к выходу, сосредотачиваешься, собираешь свою волю в кулак. И тут раз! И все обрывается!

Сказать, что я переволновалась, это ничего не сказать. Но я понимала, что нужно бороться до конца. Если я не выполню сейчас элемент, то улечу очень и очень далеко. Потому что это ЧМ. Потому что это Канада. Потому что это другой континент, где все против нас.

Я подошла к рефери, так обычно делают. Он сказал: «Все окей, продолжай». Мне потребовалось немного времени подсобраться. Я не стала подъезжать к Жанне Федоровне Громовой, потому что я видела ее краем глаза – она была не в состоянии. Ее лицо было белым как полотно.

На самом ЧМ, кстати, я была единственной, у кого встала музыка. Музыка в те года была на компакт-дисках. Остается думать, что же это было? Случайность или нет?

Несмотря на неполадки, я откатала прекрасно – и короткую, и произвольную программы. Это должен был быть победный ЧМ. Но, к сожалению, вперед меня не пустили. А в будущем меня ждало много побед. Эта история еще раз говорит о том, что нужно концентрироваться, собираться и не отступать от своих целей», – написала Слуцкая.

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