Илья Яшин – Федуну: «У вас нет права отмалчиваться, когда поклонникам «Спартака» грозит незаконное уголовное преследование»

Глава муниципального округа Красносельский и болельщик «Спартака» Илья Яшин опубликовал видео об уголовном преследовании фанатов красно-белых.

Полиция задержала около 70 фанатов «Спартака» после фаер-шоу, которое болельщики устроили перед отъездом команды на матч 23-го тура с тульским «Арсеналом».

Сообщалось, что в ходе обысков фанатам угрожали реальными сроками, ссылаясь на вторую часть 213-й статьи УК РФ. По ней болельщикам может грозить до 7 лет лишения свободы.

«Я очень удивлен такой вялой реакцией на это уголовное дело со стороны болельщиков других футбольных клубов. Ребята, вы чего? Неужели вы не понимаете, что если сейчас по такому нелепому обвинению отправят за решетку фанатов «Спартака», то дальше вас всех заставят ходить по струнке. Шаг влево, шаг вправо – тюрьма. Все свои перфомансы будете согласовывать в полицейских кабинетах.

Ладно, я понимаю, конечно, что фанаты «Зенита», ЦСКА, «Динамо» исторически терпеть не могут «Спартак». Но сейчас явно не тот момент, чтобы проявлять вражду и злорадствовать. Наоборот, самое время сплотиться и выступить с единой позицией. Будет большой ошибкой думать, что вас этот беспредел обойдет стороной.

Также я хочу обратить внимание на это дело журналистов, правозащитников, независимых депутатов. Давайте все вместе установим гражданский контроль над уголовным преследованием фанатов «Спартака». Задавайте вопросы Следственному комитету, приходите на суды, направляйте официальные запросы в правоохранительные органы.

И отдельно хочу обратиться к руководству своего любимого клуба и лично к главному акционеру «Спартака» . Леонид Арнольдович, не секрет, что у вас непросто складываются отношения с болельщиками «Спартака». Вас довольно часто критикуют на трибунах, и зачастую эта критика вполне справедлива, вы уж не обижайтесь. Но раз уж вы имеете честь возглавлять «Спартак», клуб с такими традициями, с такой историей, у вас просто нет морального права отмалчиваться в ситуации, когда десяткам поклонников нашего клуба грозит незаконное уголовное преследование.

Вы, Леонид Арнольдович, не последний человек в стране, лично знакомы с Пyтиным, в приятельских отношениях с Лaвpoвым… Ну так займите активную публичную позицию! Используйте свои возможности, чтобы защитить спартаковское движение от произвола, который развернули правоохранительные органы. Именно так и завоевывается уважение людей!» – заявил Яшин.

Против фанатов «Спартака» завели уголовное дело после файер-шоу. Клуб за них вступился, а игроки заплатят штрафы

Фанат «Спартака» попал в полицию – кажется, из-за интервью. Фраза «Это перебор» = 5к рублей