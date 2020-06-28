«Ман Сити» близок к покупке Феррана Торреса за 23 млн евро

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«Манчестер Сити» близок к приобретению полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса.

Как сообщает Sky Sports, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Сумма трансфера составит около 23 миллионов евро без учета бонусов.

В «Сити» полагают, что Торрес станет заменой Лерою Сане, который перешел в «Баварию».

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» согласовал с 20-летним испанцем контракт на 5 лет. 

В этом сезоне Торрес провел за «Валенсию» 34 матча в Ла Лиге, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач.

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