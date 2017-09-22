Первая ракетка мира Барти не сыграет на US Open из-за опасений по поводу коронавируса

Первая ракетка мира объявила, что не сыграет на .

«Мы с командой решили, что в этом году не поедем в США на и на US Open.

Мне нравятся оба турнира, поэтому решение было непростым, но по-прежнему существуют серьезные риски, связанные с коронавирусом, и мне неудобно ставить себя и свою команду в такое положение», – прокомментировала австралийка.

US Open должен начаться 31 августа, Western & Southern Open пройдет в Нью-Йорке за неделю до него.

Иногда теннисисты швыряют ракетку не от ярости, а чтобы отбить мяч. Добиться успеха реально? И по правилам?