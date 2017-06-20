Зубков о переименовании спортшколы, названной в его честь: «Как-то это по-крысиному. Решать должны жители города»

Бывший российский бобслеист прокомментировал информацию о том, что спортивная школа олимпийского резерва Братска убрала его имя из названия учебного заведения.

Школа носила имя Зубкова с марта 2016-го. Но коллектив заведения принял решение вернуть прежнее название «Олимп» из-за того, что Зубков был лишен двух золотых наград за нарушение антидопинговых правил.

«Театр абсурда начался! Мне позвонили тренера школы (совсем недавно еще «имени А. Зубкова») и сказали, что школа, оказывается, будет теперь носить старое название «Олимп».

Только как-то это не по-людски. Можно было оповестить меня, тренеров, родителей, детей, занимающихся в школе. Сделать опрос жителей города, ведь школа находится в городе Братске, и они имеют право высказать свою точку зрения.

Прежде чем переименовать школу «Олимп» в «Школу имени А. Зубкова», было организованно депутатское слушание, где депутаты города Братска голосовали за данное решение, а чтобы отменить это решение, мнение депутатов уже не спрашивали!

Как сказал Остап Бендер: «Мы чужие на этом празднике жизни». Как-то это по-крысиному, Сергей Васильевич (Серебренников, мэр Братска – прим. Sports.ru), сколько еще будет мерзких неожиданностей от вас? Чужими руками легко делать подлости, в данной ситуации это были руки директора школы Лукашовой Ж. Н. и бывшего министра спорта Резника И. Ю.

Мне, как человеку, достигшему многого в жизни, такая позиция непонятна, надо оставаться человеком, а главное – мужиком по жизни, но это, видимо, не ваша история, про человечность!

Я ни в коем разе не настаиваю, чтобы мое имя было у школы, нужно чтобы школа носила имя «Олимп» – хорошо, но я думаю, что решать это должен не директор школы, не мэр города, а люди, живущие в этом городе!» – написал Зубков.

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