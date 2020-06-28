Имбула ушел из «Сочи». Он провел 1 матч за клуб – игру со счетом 10:1 с «Ростовом»

Главный тренер объявил, что полузащитник покинул клуб.

«Что касается усиления, то нам нужны новые игроки в опорную зону. И так как у нас были арендованы Кокорин и Мостовой, то нам нужен нападающий и инсайд.

У Жанелли Имбула закончился контракт. Он ушел из «Сочи», – сообщил Федотов.

27-летний француз перешел в «Сочи» зимой из «Сток Сити», который в 2016 году купил его за рекордные для себя 18,3 млн фунтов.

Полузащитник провел за южан только один матч – против «Ростова» (10:1), за который в той встрече сыграли футболисты 2001-2003 годов рождения.

Рами – худший трансфер сезона. Sports.ru учреждает новую премию «Золотая чашка эспрессо»