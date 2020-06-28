Жалолиддинов перешел в «Локомотив». Контракт – на 5 лет

18-летний полузащитник «Бунедкора» стал игроком .

Как сообщает пресс-служба клуба, «Локомотив» подписал с игроком 5-летний контракт. Он будет выступать за клуб под 23-м номером.

Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за Жалолиддинова чуть более 1 млн евро: 100 тысяч получит «Бунедкор» за разрыв контракта, а еще 900 тысяч – агенты игрока.

В нынешнем сезоне футболист сборной Узбекистана забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах чемпионата страны.

С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Фото: официальный сайт «Локомотива»

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