Жалолиддинов перешел в «Локомотив». Контракт – на 5 лет

18-летний полузащитник «Бунедкора» Жасур Жалолиддинов стал игроком «Локомотива».
Как сообщает пресс-служба клуба, «Локомотив» подписал с игроком 5-летний контракт. Он будет выступать за клуб под 23-м номером.
Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за Жалолиддинова чуть более 1 млн евро: 100 тысяч получит «Бунедкор» за разрыв контракта, а еще 900 тысяч – агенты игрока.
В нынешнем сезоне футболист сборной Узбекистана забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах чемпионата страны.
С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Фото: официальный сайт «Локомотива»
Жасур Жалолиддинов: «Хочу познакомиться с Алексеем Миранчуком, мы играем в одном стиле»
Белоус сообщил, что «Локо» согласовал трансфер Жалолиддинова: «Он будет посильнее Мариу»
Фати, узбекистанец Жалолиддинов и вратарь из Таджикистана Хасанов – в списке лучших игроков 2002 года рождения по версии The Guardian