Сорокин купил оборудование для больницы Междуреченска на 2 млн рублей

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Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин оказал финансовую поддержку больнице Междуреченска.

Сам хоккеист является уроженцем города, который находится в Кемеровской области.

«Хоккеист Илья Сорокин помог Междуреченской городской больнице закупить новое оборудование.

Благодаря спонсорской поддержке в размере двух миллионов рублей были приобретены 53 пульсоксиметра, комплекс для ИФА-тестирования и изолирующий бокс-капсула для транспортировки», – говорится на сайте администрации Междуреченского городского округа.

24-летний Сорокин с 2015 по 2020 год выступал в КХЛ за ЦСКА. До этого он играл за новокузнецкий «Металлург».

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