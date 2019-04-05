Сорокин купил оборудование для больницы Междуреченска на 2 млн рублей

Голкипер оказал финансовую поддержку больнице Междуреченска.

Сам хоккеист является уроженцем города, который находится в Кемеровской области.

«Хоккеист Илья Сорокин помог Междуреченской городской больнице закупить новое оборудование.

Благодаря спонсорской поддержке в размере двух миллионов рублей были приобретены 53 пульсоксиметра, комплекс для ИФА-тестирования и изолирующий бокс-капсула для транспортировки», – говорится на сайте администрации Междуреченского городского округа.

24-летний Сорокин с 2015 по 2020 год выступал в за . До этого он играл за новокузнецкий «Металлург».