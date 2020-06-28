Мещеряков о Кокорине в «Локо»: «Виртуальный мир не связан с реальной действительностью. Точка»

Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о возможном трансфере нападающего .

– Правда, что сегодня состоялось заседание трансферного комитета «Локомотива»? Принято ли решение по Кокорину?

– Я вам официально заявляю. В виртуальном мире считается, что проходят различные виртуальные мероприятия. И на них обсуждаются различные виртуальные сделки. К сожалению, с реальной действительностью виртуальный мир не связан. Точка.

– Можно все-таки уточнить, Кокорин окажется в «Локомотиве»?

– Да откуда люди берут информацию? Я уже все вам сказал.

– Его кандидатура не обсуждалась?

– Ну не хочется комментировать все то, что кто-то там придумал.

– Но со стороны подписание «Локомотивом» Кокорина выглядит логично.

– Да все логично. Особенно информация о том, что мы предлагаем 4 миллиона в качестве подписного бонуса..

– А это не так?

– Да я уже вам все прокомментировал. Разве кто-то в «Локомотиве» может что-то такое исполнить? – сказал Мещеряков.