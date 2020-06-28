«Локо» одобрил покупку Лысцова у «Крыльев» и белорусского форварда Лисаковича на трансферном комитете

планирует сделать три приобретения в летнее трансферное окно.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на трансферном комитете московского клуба были одобрены переходы защитника и нападающего солигорского Виталия Лисаковича.

Ранее стало известно, что в клубе одобрили подписание хавбека «Бордо» Франсуа Камано и отклонили кандидатуру российского нападающего Александра Кокорина.

Сообщалось, что Лисакович подпишет с «Локомотивом» 4-летний контракт. Также стало известно, что сумма трансфера Лысцова составит 800-900 тысяч евро.

О вероятном переходе Лисаковича в «Локомотив» первым сообщил Betting Insider.