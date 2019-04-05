Алексей Морозов: «Почему молодой игрок, которого воспитала страна, должен пользоваться ее благами в другом месте?»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о том, что Минспорт предложил взимать компенсацию с игроков до 23 лет, переходящих в иностранные клубы.

– Как вы относитесь к законопроекту, согласно которому, спортсмен, уезжающий из России в зарубежную команду до 23 лет, должен компенсировать своей школе/академии все расходы по своей подготовке?

– Меня приглашали на совещание в Министерство спорта, интересовались мнением руководителей хоккея. Понятно, наши школы и лиги недовольны тем, что игроки уезжают работать за рубеж.

Наши тренеры воспитывали человека, вкладывали в него душу и знания, а в итоге они не получают элементарной благодарности.

Школы вкладывают средства в воспитанников, а в итоге не получают должной отдачи. Надо прорабатывать этот вопрос.

Мы свои пожелания озвучили. Будем следить за ситуацией. Глобально одобряю такую инициативу, но надо посмотреть, как это все будет реализовано.

– Но ведь этот закон – очередное ограничение конкуренции.

– В отличие от многих других наша страна выделяет деньги на воспитание спортсменов.

В Америке за все платят родители, поэтому как только человек становится взрослым, он может без ограничений решать, что ему делать дальше. У нас же другая ситуация. Страна помогает спортсменам реализовать свою мечту, вливает большие деньги в школы, академии.

К таким людям, как Капризов или Сорокин, вопросов нет. Ребята с лихвой своей игрой за клуб и сборную окупили вложенные в них средства. Парни завоевали золотые медали для страны, выиграли Кубок Гагарина, долгое время радовали болельщиков.

Они отблагодарили Россию, теперь поехали за мечтой прогрессировать дальше и становиться мировыми звездами. Но почему молодой игрок, которого, по сути, воспитала страна, должен пользоваться ее благами в другом месте? – заявил Морозов.

Минспорт предлагает взимать компенсацию с игроков до 23 лет, переходящих в иностранные клубы

Новая идея Минспорта – доить игроков, которые едут в НХЛ. Поправки к закону не помешают уезжать юниорам