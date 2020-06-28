Семак пообщался с Кокориным. Игрок ждет конкретики от «Зенита»

Главный тренер пообщался с форвардом .

По данным журналиста «РБ-Спорт» Сергея Егорова, 29-летний нападающий получил предложения от «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и «Сочи», однако Кокорин отвечал всем этим клубам, что ждет предложения от «Зенита».

После разговора между нападающим и тренером ситуация не изменилась: форвард ждет предложений от клуба из Петербурга, а Семак настаивает на том, что Кокорин необходим ему.

Ранее стало известно, что «Локомотив» не одобрил переход футболиста на трансферном комитете.

Нападающий забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах , выступая в аренде в «Сочи». Его статистика – здесь.