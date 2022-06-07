Важный день на конгрессе ISU: подняли возрастной ценз, продлили отстранение России и не ужесточили правила смены сборной

Сегодня в Таиланде прошел первый день заседания конгресса Международного союза конькобежцев (ISU). Какие решения приняли?

1. Конгресс продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов. Решение действует до дальнейшего уведомления.

2. Зато не приняли поправку в устав, которая позволяет отстранить нашу федерацию от членства в организации.

3. Возрастной ценз все-таки подняли. Принято решение о повышении минимального возраста спортсменов для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет. Процесс будет поэтапным и займет три сезона.

4. Россиянин Александр Лакерник покинет пост вице-президента ISU из-за возрастных ограничений для чиновников организации. Хотя Лакерник надеялся остаться.

5. ISU отклонил предложение России ужесточить правила смены гражданства фигуристами.

6. Поднятие возрастного ценза – самая обсуждаемая тема. Судя по опросу, который провел ISU, фигуристы и тренеры поддерживают решение.

7. В России многие против. Татьяна Тарасова считает, что изменения направлены против наших спортсменов. Татьяна Навка согласна.

8. А вот Алена Косторная, которой в августе исполнится 19, поддержала изменения: «Дети должны соревноваться с детьми, а взрослые – со взрослыми».

9. Александра Жулина волнует другой вопрос: «Мне все равно на поднятие возрастного ценза. Приняли и приняли. Какая разница? Где нам выступать-то?»

10. Елена Чайковская вообще считает, что решения ISU «убивают фигурное катание».

11. Ну а Максим Траньков напоминает, что у нас есть Лиза Туктамышева, которая показывает, что карьера и без нового ценза может быть долгой.

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!

Если бы новый ценз действовал в фигурке и раньше, то Медведева и Слуцкая взяли бы олимпийское золото, а Загитова осталась без титулов