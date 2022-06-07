Алена Косторная: «Считаю правильным решение о повышении минимального возраста. Дети должны соревноваться с детьми, а взрослые – со взрослыми»

Чемпионка Европы по фигурному катанию поддержала решение Международного союза конькобежцев ( ) о поэтапном поднятии возрастного ценза до 17 лет.

«В целом считаю, что решение о повышении минимального возраста правильное. Все-таки дети должны соревноваться с детьми, а взрослые – со взрослыми.

Но в нашем виде спорта дети работают наравне со взрослыми, хотя в целом таковыми не являются, а в итоге страдает здоровье, многие рано уходят из спорта, карьера фигуриста заканчивается намного раньше, чем могла бы.

Дети должны оставаться детьми, ведь они даже не могут отвечать за свои решения», – сказала Косторная.

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