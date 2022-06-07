Алена Косторная: «Считаю правильным решение о повышении минимального возраста. Дети должны соревноваться с детьми, а взрослые – со взрослыми»

Теги сборная России ISU женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная поддержала решение Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном поднятии возрастного ценза до 17 лет.

«В целом считаю, что решение о повышении минимального возраста правильное. Все-таки дети должны соревноваться с детьми, а взрослые – со взрослыми.

Но в нашем виде спорта дети работают наравне со взрослыми, хотя в целом таковыми не являются, а в итоге страдает здоровье, многие рано уходят из спорта, карьера фигуриста заканчивается намного раньше, чем могла бы.

Дети должны оставаться детьми, ведь они даже не могут отвечать за свои решения», – сказала Косторная.

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!

Опрос

В фигурном катании поднимут возрастной ценз до 17 лет. Вы рады?
2987 голосов
Да
60%
Елизавета Туктамышева
Нет
40%
Этери Тутберидзе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные